Ποινική δίωξη για κατασκοπεία στον Πολωνό που συνελήφθη στη Σούδα – Τη Δευτέρα η απολογία

THESTIVAL TEAM

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου, πήρε ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη χθες Πέμπτη ως ύποπτος για κατασκοπεία στη Σούδα.

Εμφανίστηκε το μεσημέρι στα δικαστήρια στα Χανιά, όπου του ασκήθηκε δίωξη για κατασκοπεία. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του.

Ο Πολωνός αρνήθηκε τις κατηγορίες, αναφέρει το Creta24, σύμφωνα με τις οποίες φωτογράφιζε τα πλοία στο λιμάνι της Σούδας και έστελνε το υλικό σε λογαριασμό στην Πολωνία.

Η σύλληψη έγινε μέσα σε τροχόσπιτο στο Μαράθι. Κατασχέθηκε το κινητό και το όχημα, που αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πολωνός ερχόταν εδώ και τρία χρόνια με το βαν του στο Μαράθι που έχει θέα τον κόλπο της Σούδας. Συνήθιζε μάλιστα να περνά όλο τον χειμώνα και να επιστρέφει στην πατρίδα του στις αρχές Μαΐου.

Μάλιστα επισκεπτόταν το νησί παρέα με τον σκύλο του, ο οποίος παραμένει στον περιφραγμένο χώρο.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το κινητό του κατηγορούμενου, όπου από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη δραστηριότητά του. Ο έλεγχος αφορά στον εντοπισμό ειδικού λογισμικού κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού. Το βαν έχει μεταφερθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων όπου θα γίνουν έρευνες παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Κατασκοπεία Σούδα Υπόθεση κατασκοπείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 λεπτά πριν

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Σέρρες: Συνελήφθη 56χρονος Βούλγαρος που μετέφερε 170 πακέτα με λαθραία τσιγάρα

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Θρίλερ με το αμερικανικό ιπτάμενο τάνκερ που συνετρίβη στο Ιράκ – “Το βομβαρδίσαμε” λέει το Ιράν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο αθλητής από τον Σοχό που ολοκλήρωσε τους έξι κορυφαίους μαραθωνίους στον κόσμο

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Πάνος Βλάχος έρχεται απόψε στο Block 33

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: “Το κρυφτό τελείωσε” – Επιστολή στον Κακλαμάνη για προ ημερησίας μετά τις αποκαλύψεις για Predator