Ποινική δίωξη για κατασκοπεία στον Πολωνό που συνελήφθη στη Σούδα – Τη Δευτέρα η απολογία

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου, πήρε ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη χθες Πέμπτη ως ύποπτος για κατασκοπεία στη Σούδα.

Εμφανίστηκε το μεσημέρι στα δικαστήρια στα Χανιά, όπου του ασκήθηκε δίωξη για κατασκοπεία. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του.

Ο Πολωνός αρνήθηκε τις κατηγορίες, αναφέρει το Creta24, σύμφωνα με τις οποίες φωτογράφιζε τα πλοία στο λιμάνι της Σούδας και έστελνε το υλικό σε λογαριασμό στην Πολωνία.

Η σύλληψη έγινε μέσα σε τροχόσπιτο στο Μαράθι. Κατασχέθηκε το κινητό και το όχημα, που αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πολωνός ερχόταν εδώ και τρία χρόνια με το βαν του στο Μαράθι που έχει θέα τον κόλπο της Σούδας. Συνήθιζε μάλιστα να περνά όλο τον χειμώνα και να επιστρέφει στην πατρίδα του στις αρχές Μαΐου.

Μάλιστα επισκεπτόταν το νησί παρέα με τον σκύλο του, ο οποίος παραμένει στον περιφραγμένο χώρο.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το κινητό του κατηγορούμενου, όπου από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη δραστηριότητά του. Ο έλεγχος αφορά στον εντοπισμό ειδικού λογισμικού κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού. Το βαν έχει μεταφερθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων όπου θα γίνουν έρευνες παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.