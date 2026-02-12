Παναγόπουλος: “Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν ελεγχθούν οι δαπάνες από επιτροπή”

Συνέντευξη τύπου δίνει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, επιχειρώντας να απαντήσει στις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και έχουν πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις τοποθετήσεις του, καθώς το λεγόμενο «σκάνδαλο της ΓΣΕΕ» έχει προκαλέσει τριγμούς, με αιχμή τη διαχείριση πόρων και τις διαδικασίες εκλογής αντιπροσώπων.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος σημείωσε πως δίνει μόνος του τη συνέντευξη, καθώς υπό διερεύνηση είναι μόνο εκείνος και επεσήμανε πως πέρασαν 9 μέρες από τότε που έγινε δέσμευση στον λογαριασμό του και «τώρα που έχω μια θεσμική απάντηση, αποφάσισα να σας μιλήσω».

«Είμαι ο εκλεγμένος πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες και ουδείς μπορεί να τους παραβιάσει, ιδιαίτερα σε οικονομικά ζητήματα. Κανένας πρόεδρος», τόνισε ο κ. Παναγοπουλος. «Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν οι δαπάνες ελεγχθούν από διαπαραταξιακή επιτροπή» υπογράμμισε.

«Δεν υπάρχει κανένα έργο που σχετίζεται με κατάρτιση στη ΓΣΕΕ» ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και πρόσθεσε πως στην ελεγκτική επιτροπή συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις και οι έλεγχοι γίνονται ανά τρίμηνο.

«Οι ιδιωτικές συμβάσεις δεν αναρτώνται στη Διαύγεια. Οι δημόσιες όλες αναρτώνται», συμπληρώνοντας πως η ΓΣΕΕ είναι ο μοναδικός φορέας, που «δεν έχουμε ούτε μία δεκάρα δημοσιονομικής προσαρμογής, τουλάχιστον τα 20 χρόνια, που είμαι εγώ πρόεδρος».

«Είμαι εδώ, μπροστά σας να δώσω απαντήσεις σε όσα διαρρέουν και οδηγούν σε δολοφονία χαρακτήρων. Πολλά ερωτήματα βασανίζουν κι εμένα», επεσήμανε θυμίζοντας την υπόθεση Σκαραμαγκά για την οποία αθωώθηκε.

«Σέβομαι τους δικαστικούς και τη δυσκολία απονομής δικαιοσύνης. Δικαιούμαι όμως να κάνω την ερώτηση, αφού δεν μου έχει έρθει ακόμα κλήση από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Ποιο κράτος δικαίου με προστάτεψε;» είπε.