Νέες αποκαλύψεις για την έκρηξη στη Βιολάντα: Παραλείψεις και κενά ασφαλείας πριν την τραγωδία στα Τρίκαλα

Σοβαρές παραλείψεις, τεχνικές αστοχίες και ζητήματα ασφαλείας φαίνεται να προηγήθηκαν της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με έγγραφα εταιρείας ενεργειακών εγκαταστάσεων, ήδη από τον Ιούλιο του 2025 είχαν επισημανθεί σοβαρές παραβάσεις στις εγκαταστάσεις υγραερίου της μπισκοτοβιομηχανίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν προβλήματα στην απόσταση των δεξαμενών, στην αντοχή του δικτύου, καθώς και στην ακαταλληλότητα των υλικών κατασκευής του. Για την αποκατάσταση των ζητημάτων είχε προταθεί αρχικά έργο ύψους 32.000 ευρώ, με την εταιρεία να επανέρχεται κατόπιν διαπραγμάτευσης με νέα προσφορά 22.300 ευρώ.

Προβλήματα στην ηλεκτροβάνα και απουσία ανιχνευτών

Κατά τη διάρκεια αυτοψίας στο εργοστάσιο, αρμόδιος τεχνικός φέρεται να διαπίστωσε ότι το καλώδιο της ηλεκτροβάνας κρεμόταν χωρίς να είναι συνδεδεμένο. Όπως υποστήριξε, ο ρόλος της ηλεκτροβάνας ήταν να διακόπτει την παροχή αερίου σε περίπτωση διαρροής, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπήρχαν εγκατεστημένοι ανιχνευτές αερίου στο σημείο.

Η συγκεκριμένη διαπίστωση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργικότητα των συστημάτων ασφαλείας και το κατά πόσο τηρούνταν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα πρόληψης κινδύνων.

Ζητήματα με υπόγειο χώρο και αποθήκη

Αρμόδιος μηχανικός φέρεται να έχει ρωτήσει τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου αν απαιτείται πολεοδομική τακτοποίηση υπόγειου χώρου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η απάντηση ήταν ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε παραμείνει από την αρχική κατασκευή, δεν είχε λειτουργική αξία και θα παρέμενε κλειστός, χωρίς μάλιστα να διαθέτει ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Ωστόσο, εργαζόμενος κατέθεσε ότι στην αποθήκη του κτιρίου Β – στο σημείο όπου προκλήθηκε η έκρηξη, κάτω ακριβώς από τον χώρο όπου βρίσκονταν οι πέντε γυναίκες – υπήρχε, μεταξύ άλλων, μηχάνημα καθαρισμού νερού. Όπως ανέφερε, το μηχάνημα λειτουργούσε υπό πίεση, ήταν συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό ρεύμα και τον χειρισμό του είχε ο υδραυλικός της επιχείρησης.

Σε εξέλιξη η κύρια ανάκριση

Ο ανακριτής μελετά τη δικογραφία και την απολογία του προσωρινά κρατούμενου ιδιοκτήτη της εταιρείας, προκειμένου να αποφασίσει αν θα κληθούν εκ νέου μάρτυρες για συμπληρωματικές καταθέσεις ή αν θα δοθεί εντολή στην αρμόδια εισαγγελέα για άσκηση νέων ποινικών διώξεων σε βάρος τρίτων προσώπων.

Παράλληλα, έως την Τετάρτη αναμένεται οι συνήγοροι υπεράσπισης να καταθέσουν προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, ζητώντας την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη.