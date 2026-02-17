Ναυάγιο στη Χίο: Την ανέλκυση του ταχύπλοου που μετέφερε τους μετανάστες διέταξε η ανακρίτρια

Την ανέλκυση του φουσκωτού σκάφους στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες κατά το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο διέταξε η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, στο πλαίσιο της κύριας έρευνας για τις συνθήκες της τραγωδίας και την πιθανή εμπλοκή σκάφους του Λιμενικού.

Η εντολή δόθηκε μετά από αίτημα των συνηγόρων του Μαροκινού, φερόμενου ως διακινητή, προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου το σκάφος και να αναζητηθούν κρίσιμα στοιχεία για την πορεία του και το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα τη μοιραία νύχτα, σύμφωνα με το protothema.gr.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λιμενικού, πρόκειται για ταχύπλοο μήκους περίπου οκτώ μέτρων, με μηχανή μεγάλης ιπποδύναμης. Σε αυτό επέβαιναν 39 αλλοδαποί, εκ των οποίων οι 15 έχασαν τη ζωή τους.

Η ανέλκυση θα γίνει από δύτες του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια θα ακολουθήσει αυτοψία, παρουσία των αρμόδιων αρχών και τεχνικών συμβούλων. Θα εξεταστούν τυχόν φθορές, μηχανικά προβλήματα ή άλλα ευρήματα που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στα αίτια του ναυαγίου.

Τα πορίσματα της αυτοψίας θεωρούνται κρίσιμα για τη δικαστική διερεύνηση, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν την αξιολόγηση των ευθυνών και να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Παράλληλα, αναμένονται και οι πραγματογνωμοσύνες που θα συνταχθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.