Λαμία: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η μεταγωγή του Βούλγαρου ισοβίτη στα δικαστήρια – Δείτε βίντεο

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας ο Βούλγαρος ισοβίτης κρατούμενος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 43χρονου Έλληνα στις Φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, η μεταγωγή του πραγματοποιήθηκε με κλούβα της Αστυνομίας και τη συνοδεία ισχυρής δύναμης 4 περιπολικών, ενώ ο κατηγορούμενος δεν προχώρησε σε καμία δήλωση κατά την είσοδό του στο δικαστικό μέγαρο. Πριν από την απολογία του είχε σύντομη συνομιλία με τον συνήγορό του, κ. Τάρτη, ενώ αναμένεται να απολογηθεί με γραπτό υπόμνημα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν πλέον στα χέρια τους και νέο βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο φέρεται να περιλαμβάνεται στη δικογραφία και να εξετάζεται στο πλαίσιο της ανάκρισης. Το νέο αυτό στοιχείο εκτιμάται ότι θα αξιολογηθεί διεξοδικά, γεγονός που αναμένεται να παρατείνει τη διαδικασία.

Η απολογητική διαδικασία θεωρείται πιθανό να είναι πολύωρη, καθώς θα εξεταστούν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των νέων στοιχείων. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του Βούλγαρου κατηγορούμενου, θα ακολουθήσει εκείνη του αρχιφύλακα που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.