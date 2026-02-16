Κιβωτός του Κόσμου: Την καταδίκη του πατρός Αντωνίου ζήτησε η εισαγγελέας για ξύλο, τιμωρίες και καταναγκαστική εργασία σε ανήλικους

Την καταδίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατρός Αντωνίου, για ξυλοδαρμό, σωματικές τιμωρίες και καταναγκαστικές εργασίες σε βάρος φιλοξενούμενων σε δομές της Κιβωτού σε Βόλο και Αθήνα, ζήτησε στην πρότασή της η εισαγγελέας της δίκης σε δεύτερο βαθμό για τις βαριές καταγγελίες για καψόνια και σωματικές τιμωρίες σε ανήλικους τρόφιμους δομών της μη κερδοσκοπικής Οργάνωσης.

Ειδικότερα σύμφωνα με το newsit.gr, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε για τον πατέρα Αντώνιο να κηρυχθεί ένοχος για βαριά σωματική βλάβη σε βάρος ανήλικου σε δομή του Βόλου, αλλά και ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη εναντίον πέντε ανηλίκων σε δομή του Βόλου. Οπως τόνισε η κ. Συμιγιάννη, ο νούμερο 1 της Κιβωτού έδωσε παραγγελία και έπεισε τους υφισταμένους και πλέον στενούς συνεργάτες να επιτεθούν με ξύλο στους πέντε, που κατά τον ίδιο επεδείκνυαν παραβατική συμπεριφορά και έπρεπε να συμμορφωθούν. Επιπλέον, η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του Αντώνη Παπανικολάου για καταναγκαστική εξαντλητική εργασία σε βάρος άλλου ανήλικου φιλοξενούμενου.

Η κ. Παναγιώτα Συμιγιάννη, χαρακτήρισε τον πρώην επικεφαλής της Κιβωτού «απόλυτο κυρίαρχο» στον Οργανισμό, στις εντολές και οδηγίες του οποίου, υπάκουαν πιστά δυο συγκατηγορούμενοί του, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν από την εισαγγελέα ως «δεξί χέρι» του πατρός Αντωνίου Παπανικολάου, για τους οποίους επίσης ζήτησε την ενοχή για σειρά πράξεων βαριάς, επικίνδυνης και απλής σωματικής βλάβης για ξυλοδαρμό ανηλίκων φιλοξενούμενων σε δομές.

«Λειτουργούσαν σα δεξί του χέρι του πρώτου κατηγορούμενου (πατρός Αντώνιου), εκτελούσαν τις εντολές του. Είχαν απόλυτη πίστη και αφοσίωση στις εντολές του. Ο πρώτος κατηγορούμενος είχε κυρίαρχο ρόλο στην Κιβωτό και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι ήταν απόλυτα αφοσιωμένοι σε αυτόν» επεσήμανε μεταξύ άλλων η εισαγγελέας της έδρας.

Η εισαγγελική λειτουργός σε άλλο σημείο της μακροσκελούς αγόρευσής της μίλησε για προβληματική διαπαιδαγώγηση των ανηλίκων τροφίμων που φιλοξενούνταν σε δομές της Κιβωτού του Κόσμου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τα παιδιά φαίνονταν να είναι αντικειμενοποιημένα, μεταφέρονταν εδώ κι εκεί χωρίς τη βούληση τους, φαίνονταν να μην ειχαν δικαιώματα να επιλέξουν τι θέλουν».

Συνολικά, η κ. Συμιγιάννη πρότεινε την ενοχή για πέντε από τους επτά συνολικά κατηγορούμενους, του πατρός Αντωνίου και ακόμη τεσσάρων πρώην εργαζόμενων της Κιβωτού για βαριά, επικίνδυνη ή απλή σωματική βλάβη κατά περίπτωση. Για σειρά άλλων πράξεων πρότεινε την απαλλαγή των εν λόγω κατηγορουμένων.

Άδειο το εδώλιο του κατηγορουμένου

Σημειώνεται ότι εδώ και καιρό από τη δίκη έχουν αποχωρήσει οι κατηγορούμενοι πατέρας Αντώνιος και λοιποί πρώην εργαζόμενοι της Κιβωτού, διαμαρτυρόμενοι για τη στάση του δικαστηρίου απέναντί τους.

Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό, από την υπόθεση παραιτήθηκε και ο τελευταίος συνήγορος του ιδρυτή, Διαμαντής Μπασαράς, διαμαρτυρόμενος για μεροληψία της έδρας. Νωρίτερα, είχαν αποχωρήσει από την υπεράσπιση του πατρός Αντώνιου, οι Θρασύβουλος Κονταξής, Γιάννης Κώτσος και Αναστάσιος Τριανταφύλλου.

Σε πρώτο βαθμό, ο πατέρας Αντώνιος καταδικάστηκε σε 51 μήνες φυλάκιση για πέντε πράξεις σωματικών βλαβών σε βάρος φιλοξενούμενων στην Κιβωτό.

Η ποινή μετατράπηκε από το δικαστήριο σε χρηματική και δόθηκε αναστολή στην έφεση.

Ακόμη τέσσερις πρώην εργαζόμενοι της Κιβωτού καταδικάστηκαν πρωτοδίκως από 17 έως 40 μήνες φυλάκιση με αναστολή.