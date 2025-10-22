Καβάλα: Ποινή φυλάκισης 6,5 ετών στον καθηγητή που κατήγγειλε μαθήτρια για ασέλγεια

Μετά από μια ακροαματική διαδικασία που άρχισε τη Δευτέρα (20/10) συνεχίστηκε και τέλειωσε την Τετάρτη νωρίς το απόγευμα (22/10) στο Μικτό Ορκωτό Ξάνθης, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6,5 ετών καθηγητής μέσης εκπαίδευσης από την Καβάλα.

Υπόθεση που έγινε ευρύτερα γνωστή αρχές του 2024, όταν υπήρξε η καταγγελία και μήνυση σε βάρος του από τους γονείς ανήλικης μαθήτριας. Ο καθηγητής μετά την απόφαση του δικαστηρίου παραμένει στη φυλακή αφού ναι μεν κατέθεσε έφεση αλλά αυτή δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, όπως έκρινε το δικαστήριο. Είναι προφυλακισμένος από την απολογία του στον ανακριτή Καβάλας, τον Φεβρουάριο του 2024.

Κρίθηκε ένοχος για τις κατηγορίες κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Αθωώθηκε στην κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Εκπρόσωπος της 17χρονης σήμερα μαθήτριας και της οικογένειας της, υποστηρικτής της κατηγορίας στη δίκη, ήταν ο δικηγόρος Καβάλας κ. Γιάννης Μούτλιας.

