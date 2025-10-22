MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Καβάλα: Ποινή φυλάκισης 6,5 ετών στον καθηγητή που κατήγγειλε μαθήτρια για ασέλγεια

|
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Μετά από μια ακροαματική διαδικασία που άρχισε τη Δευτέρα (20/10) συνεχίστηκε και τέλειωσε την Τετάρτη νωρίς το απόγευμα (22/10) στο Μικτό Ορκωτό Ξάνθης, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6,5 ετών καθηγητής μέσης εκπαίδευσης από την Καβάλα.

Υπόθεση που έγινε ευρύτερα γνωστή αρχές του 2024, όταν υπήρξε η καταγγελία και μήνυση σε βάρος του από τους γονείς ανήλικης μαθήτριας. Ο καθηγητής μετά την απόφαση του δικαστηρίου παραμένει στη φυλακή αφού ναι μεν κατέθεσε έφεση αλλά αυτή δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, όπως έκρινε το δικαστήριο. Είναι προφυλακισμένος από την απολογία του στον ανακριτή Καβάλας, τον Φεβρουάριο του 2024.

Κρίθηκε ένοχος για τις κατηγορίες κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Αθωώθηκε στην κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Εκπρόσωπος της 17χρονης σήμερα μαθήτριας και της οικογένειας της, υποστηρικτής της κατηγορίας στη δίκη, ήταν ο δικηγόρος Καβάλας κ. Γιάννης Μούτλιας.

Πηγή: proininews.gr

Καβάλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

ΠΑΕ Άρης: Νέο πρόβλημα με Καντεβέρε, αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις στο γόνατο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

“Γέφυρα Απελευθέρωσης”: Θεατρική αναβίωση της Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τον Δήμο Χαλκηδόνος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Πύργος: Μετέφερε νεκρό πρόβατο στο πορτμπαγκάζ – Τον συνέλαβε η αστυνομία

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δεν είναι εύκολο να βάλεις δίπλα στη ζωή του παιδιού σου έναν άνθρωπο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Καβάλα: Ποινή φυλάκισης 6,5 ετών στον καθηγητή που κατήγγειλε μαθήτρια για ασέλγεια

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 2 ώρες πριν

Βραδιά αργεντίνικου τάνγκο & salsa bachata σήμερα στη Θεσσαλονίκη – Πού θα γίνει