MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους δύο ανήλικοι που κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού 16χρονης στον Πύργο

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο ανήλικοι που κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού 16χρονης στον Πύργο, μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Ηλείας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης προσέγγισης της ανήλικης κοπέλας, είτε ψηφιακά είτε διά ζώσης σε απόσταση μικρότερη από 50 μέτρα και της παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα.

Οι δύο ανήλικοι αρνήθηκαν την κατηγορία και δήλωσαν αθώοι ενώπιον της ανακρίτριας, κατά τις ίδιες πηγές.

Τέλος, συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορούμενων ήταν οι δικηγόροι Γιάννης Γεωργουλόπουλος και Νίκος Χηνόπουλος.

Πύργος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Πύρινη κόλαση σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ: Στους 13 οι νεκροί – Άγνωστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ μένει στην πολυκατοικία που έγινε η εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Θεοφανία Παπαθωμά: Έκανα κάποιες προκλητικές φωτογραφίσεις στο παρελθόν γιατί δεν μου αρέσει να το παίζω σεμνότυφη»

ALPHA BANK 22 ώρες πριν

Η Alpha Bank Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Νικολά Σαρκοζί: Απορρίφθηκε η έφεσή του για την υπόθεση Bygmalion – Οριστική η καταδίκη για παράνομη χρηματοδότηση της καμπάνιας του 2012

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Διακοπή κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Βίλνιους – Αεροσκάφος εξετράπη της πορείας του σε διάδρομο τροχοδρόμησης