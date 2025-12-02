MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ενώπιον των Αρχών θα βρεθεί ξανά η Ειρήνη Μουρτζούκου, αυτή τη φορά για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου κλήθηκε να καταθέσει την ερχόμενη Πέμπτη, ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega.

Η ίδια στο παρελθόν έχει υποστηρίξει ότι δεν έχει κάποια σχέση με τον θάνατο του μικρού αγοριού -παιδιού της πρώην συντρόφου της, Πόπης- και είχε αφήσει αιχμές για εμπλοκή άλλων προσώπων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν θα μεταχθεί η 25χρονη στη ΓΑΔΑ ή εάν θα την επισκεφτεί κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται εδώ και πέντε μήνες, μετά την ομολογία της ότι σκότωσε τέσσερα παιδιά: τις δύο κόρες της, την αδελφή της και το βρέφος μίας φίλης της.

Ειρήνη Μουρτζούκου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μηχανοκίνητη πορεία οδηγών ταξί προς το ΥΜΑΘ – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Βέλγιο: Έφοδος της Αστυνομίας στην διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ για υπόθεση απάτης – Τρεις συλλήψεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Μπλόκα αγροτών: Παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια Μαλγάρων – Ποια είναι η παρακαμπτήρια διαδρομή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 9.000 ευρώ πρόστιμα σε λαϊκές για παρεμπόριο – Πέντε συλλήψεις

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παύεται από Γενική Διευθύντρια της ΕΡΤ3 η Σύνθια Σάπικα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Γνωστός Youtuber από τη Θεσσαλονίκη έφαγε ξύλο σε ζωντανή μετάδοση – Δείτε βίντεο