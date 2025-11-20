Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Προφυλακίστηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι – Αρνούνται τις κατηγορίες

Στην φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στις αρχές Νοεμβρίου στην Αράχωβα. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες, οι τέσσερις απολογήθηκαν στον 1ο ανακριτή ναρκωτικών, αρνούμενοι ότι έχουν σχέση με την δολοφονία του 42χρονου.

“Τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή μου τα είχα για την προσωπική μου ασφάλεια. Δεν έχω καμία σχέση με τη ανθρωποκτονία .. Ψάξτε αλλού τους δράστες” φέρεται να είπε στον δικαστικό λειτουργό ο 37χρονος κατηγορούμενος που φαίνεται να έχει κεντρικό ρόλο στην δολοφονία του Λάλα, καθώς και σε άλλη εγκληματική ενέργεια στην Αθήνα, που προηγήθηκε της εκτέλεσης του 42χρονου.

Στο κατηγορητήριο σε βάρος των τεσσάρων, περιλαμβάνονται αδικήματα για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, από πρόθεση, κατά συρροή από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, διακίνηση αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και άλλες κατηγορίες πλημμεληματικού βαθμού.

Η δολοφονία του Λάλα έγινε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου σε σαλέ κοντά στην Αράχωβα.

Οι δράστες φαίνεται να παρακολουθούσαν το θύμα, το οποίο δέχθηκε ομοβροντία πυρών, από δύο όπλα, την στιγμή που βγήκε στη βεράντα του ξενοδοχείου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ