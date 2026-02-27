MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δικογραφία σε βάρος του 81χρονου που φέρεται να απείλησε με αεροβόλο όπλο μαθητές στου Ρέντη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απειλή σχηματίζεται σε βάρος ενός 81χρονου ημεδαπού, ο οποίος φέρεται να απείλησε μαθητές γυμνασίου μετά από λεκτικό επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτη στου Ρέντη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:10 στην οδό Κουμουνδούρου 36, όταν μαθητές γυμνασίου είχαν λεκτική αντιπαράθεση με περιοίκο της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βγήκε από την οικία του και φέρεται να απείλησε τα παιδιά επιδεικνύοντας αεροβόλο όπλο.

Η διευθύντρια του σχολείου ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή του 81χρονου.

Σε κατ’ οίκον έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο όπλα τύπου φλόμπερ καθώς και μία ρέπλικα όπλου.

