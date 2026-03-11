MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Χρυσή Αυγή: Κανένα ελαφρυντικό στους καταδικασμένους διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης – Ποιοι “φλερτάρουν” με τη φυλακή

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικών σε 22 καταδικασθέντα μέλη της Χρυσής Αυγής, που δεν είχαν ήδη λάβει ελαφρυντικό από τον πρώτο βαθμό.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, είπε «όχι» στην αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων, γεγονός που θα «ξεκλείδωνε» την επιβολή χαμηλότερων ποινών στους 22 από τους 27 καταδικασθέντες.

Ειδικότερα το δικαστήριο αποφάσισε να χορηγήσει ελαφρυντικό μόνο σε 5 καταδικασμένους και συγκεκριμένα το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς στους πρώην βουλευτές Αντώνη Γρέγο, Δημήτρη Κουκούτση και τους καταδικασθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, Μάριο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και στον Αριστόδημο Δασκαλάκη.

Πρωτόδικα, μόλις 13 από τους 42 είχαν λάβει ελαφρυντικό.

Η εισαγγελέας για όσους δεν έλαβαν ελαφρυντικό, ζήτησε να απορριφθεί η εισαγγελική έφεση κατά 12 καταδικασμένων, 7 διευθυντών εγκληματικής οργάνωσης και 5 καταδικασμένων για απόπειρα δολοφονίας των Αιγύπτιων ψαράδων και να τους επιβληθεί η ίδια ποινή με την πρωτόδικη.

Με βάση την δικαστική απόφαση, 5 πρόσωπα «φλερτάρουν» με τη φυλακή, καθώς πρωτόδικα είχαν λάβει ποινές από 5 έως 7 χρόνια κάθειρξη με αναστολή. Αν το δικαστήριο διατηρήσει αυτό το ύψος των ποινών, η έκτιση της ποινής τους είναι μονόδρομος, καθώς δεν είχαν προφυλακιστεί ή εκτίσει ποινή σε προγενέστερο χρόνο της διαδικασίας. Ανάμεσα σε αυτούς είναι η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια, αλλά και ο πρώην βουλευτής Στάθης Μπούκουρας.

Χρυσή Αυγή

