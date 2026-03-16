MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Χανιά: Απολογήθηκαν τα έξι άτομα, για την υπόθεση βιασμού 17χρονης- Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

|
THESTIVAL TEAM

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας για τους έξι συλληφθέντες σχετικά με την υπόθεση ομαδικού βιασμού, που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα τα μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης, μια 17χρονη στα Χανιά.

Από τους έξι νεαρούς, οι πέντε κατηγορούνταν για βιασμό και ένας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανάμεσά τους βρίσκονται δύο ανήλικοι, ένας 15χρονος Βούλγαρος και ένας 17χρονος Έλληνας. Αμέσως μετά την απολογία τους, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους περί απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ τους επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία 17χρονη Ελληνίδα έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού. Η ανήλικη βρισκόταν μαζί με μια επίσης ανήλικη (16 ετών ) από τη Βουλγαρία , η οποία υποστήριξε ότι, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, συνευρέθηκε με τη θέλησή της, με τον 18χρονο Βούλγαρο. Συνολικά για την υπόθεση συνελήφθησαν 10 άτομα, μεταξύ των οποίων η 16χρονη από τη Βουλγαρία για ναρκωτικά, ένας 17χρονος που βιντεοσκοπούσε όσα συνέβαιναν, αλλά και οι μητέρες των ανηλίκων, που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ελληνική Αστυνομία Χανιά

Περισσοτερες Ειδησεις

