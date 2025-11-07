MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για την δολοφονία του 20χρονου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για τη συμπλοκή με οπαδικό κίνητρο στη Χαλκίδα, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τη ζωή του ένας 20χρονος.

Η απολογία των τριών συλληφθέντων στον ανακριτή ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 το πρωί σήμερα Παρασκευή και ολοκληρώθηκε το απόγευμα, με ανακριτή και εισαγγελέα να αποφασίζουν την προσωρινή τους κράτηση, σύμφωνα με το evima.gr. To Σάββατο θα απολογηθούν οι υπόλοιποι τέσσερις συλληφθέντες.

Η αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχή της Χαλκίδας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σε βάρος των επτά που συνελήφθησαν σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή ήταν οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τέσσερις επιβάτες ενός οχήματος συνεπλάκησαν με τέσσερις επιβάτες άλλου αυτοκινήτου, ενώ λίγο αργότερα ο 20χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος με όχημα και αφέθηκε στην είσοδο του νοσοκομείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από πλήγματα με αιχμηρό αντικείμενο.

Από το ίδιο περιστατικό τραυματίστηκαν ακόμη δύο από τους συλληφθέντες, επίσης από αιχμηρά αντικείμενα.

Δολοφονία Χαλκίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Ο Ε.Ε.Σ. πραγματοποίησε εντυπωσιακή εκπαίδευση Σαμαρειτών-Διασωστών και Ναυαγοσωστών στην Αρχαία Ολυμπία – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Περού: Ανεπιθύμητη από το Κογκρέσο η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ – Κηρύχθηκε “persona non grata”

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 20 ώρες πριν

Εγκληματολόγος αποκαλύπτει: Αυτά είναι τα δύο αντικείμενα που δεν πρέπει να αφήσεις ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Το Σάββατο ξεκινάει η παρουσία επί 24ωρης βάσης αστυνομικών σε 25 περιοχές με Ρομά – Προσλαμβάνονται 50 διαμεσολαβητές

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Ρονάλντο: Αυτός είναι ο λόγος που δεν πήγα στην κηδεία το Ντιόγκο Ζότα

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Απίστευτα σκηνικά στην Ουαλία: Τούρκοι σουβλατζήδες πιάστηκαν στα χέρια κραδαίνοντας σούβλες κεμπάπ – Δείτε βίντεο