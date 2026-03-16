Βραζιλία: Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του πρώην προέδρου Μπολσονάρου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κλινική της πρωτεύουσας

Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του βραζιλιάνου πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος μεταφέρθηκε από μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) σε μονάδα αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) της ιδιωτικής κλινικής DF Star στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, όπου εισήχθη την Παρασκευή με βρογχοπνευμονία.

Η σύζυγός του, Μισέλ Μπολσονάρου, ενημέρωσε μέσω Instagram ότι «καθώς οι δείκτες φλεγμονής παρουσιάζουν βελτίωση, ο αγαπημένος μου μεταφέρθηκε σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα ξεπεράσει και αυτήν την περιπέτεια. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τις προσευχές σας».

Ο 70χρονος Μπολσονάρου – ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος με στόχο να παραμείνει στην εξουσία παρά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον νυν πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα – αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις και έχει υποβληθεί έκτοτε σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα των συνηγόρων του να του επιτραπεί να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό. «Παίζουν με τη ζωή του πατέρα μου», κατήγγειλε πρόσφατα ο γιος του, Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Βραζιλίας στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Όσκαρ 2026: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πήγε στην τελετή με τη σύντροφό του, Βιτόρια Σερέτι – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης από σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

ΗΠΑ: Πυρκαγιά σε κοίτασμα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Αμπού Ντάμπι από επιδρομή drones

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

Αφροδίτη Γραμμέλη: Στην τηλεόραση υπάρχουν ίντριγκες και όσο περνάει ο καιρός γίνεται χειρότερο

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

New York Post: Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ ίσως είναι γκέι γι’ αυτό δεν τον ήθελε για διάδοχο ο πατέρας του, ο Τραμπ γελούσε όταν το έμαθε

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Αναστέλλονται οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι έπειτα από επιδρομή drones στα ΗΑΕ