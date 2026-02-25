Τραμπ: Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Από την δίωρη χθεσινή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον του Κογκρέσου και της Γερουσίας στα ισραηλινά μέσα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι “δεν θα επιτρέψει ποτέ στο ιρανικό καθεστώς να αποκτήσει πυρηνικά όπλα”.

Η δήλωση αυτή, ως επίσης και το γεγονός ότι ο Τραμπ επανέλαβε ότι κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων οι ιρανικές δυνάμεις καταστολής σκότωσαν 32.000 διαδηλωτές, καθησυχάζουν αισθητά τους προβληματισμούς της ισραηλινής κυβέρνησης για τη διαπραγματευτική γραμμή της Ουάσιγκτον έναντι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στον αυριανό, τρίτο κατά σειρά γύρο επαφών που θα πραγματοποιηθεί στην Γενεύη προκειμένου να διαμορφωθεί ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Παρότι ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, εκφράζει την ευχή οι αυριανές επαφές “να καταλήξουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα”, οι χθεσινές τοποθετήσεις του Προέδρου Τραμπ εκλαμβάνονται στο Ισραήλ ότι προλέγουν διαπραγματευτικό αδιέξοδο, και ως εκ τούτου, την επίσπευση της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν – παρότι παραμένουν σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα τόσο ως προς την αποτελεσματικότητά της, όσο και ως προς την διάρκειά της.

Ιρανικές αντιδράσεις

Από την άλλη, οι αντιδράσεις της ιρανικής πλευράς ως προς τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ δεν άργησαν να εκδηλωθούν. Ο πρόεδρος της Ιρανικής Εθνοσυνέλευσης, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, σχολιάζοντας την χθεσινή ομιλία Τραμπ, δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη τόσο για μία διπλωματική διευθέτηση, όσο και για μία πολεμική αναμέτρηση με τις ΗΠΑ. Συγχρόνως, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακαΐ, τόνισε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ “υποκινούμενος από το δολοφονικό ισραηλινό καθεστώς, επαναλαμβάνει ψέματα τόσο για τον αριθμό των θυμάτων από τις διαδηλώσεις, όσο και για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και το βαλλιστικό οπλοστάσιο της χώρας”.

Ισραηλινές προετοιμασίες

Στο μεταξύ, στο Ισραήλ εντείνονται οι προετοιμασίες για μία επικείμενη πολεμική εμπλοκή της χώρας, ενόψει του σοβαρού ενδεχομένου οι ΗΠΑ να εξαπολύσουν σφοδρά στρατιωτικά κτυπήματα κατά του Ιράν το προσεχές διάστημα.

Το αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ έφτασε χθες στο λιμάνι της Χάιφας, ενώ χθες το βράδυ έγινε γνωστό από τα κρατικά ΜΜΕ ότι δώδεκα υπερσύγχρονα αμερικανικά μαχητικά F-22, που δεν γίνονται αντιληπτά από τα ιρανικά ραντάρ, προσγειώθηκαν σε αεροπορική βάση στο νότιο Ισραήλ. Όπως τονίσθηκε, ο επιχειρησιακός ρόλος των F-22 θα είναι κομβικής σημασίας, επειδή θα κληθούν να πλήξουν τα ιρανικά συστήματα αεράμυνας, σταθμούς ραντάρ και αποθήκες βαλλιστικών πυραύλων.

Παράλληλα, τα ισραηλινά νοσοκομεία άρχισαν ήδη να μετακινούν τις υποδομές τους σε υπόγεια καταφύγια και η υπηρεσία πολιτικής άμυνας ανακοίνωσε ποιοι θα είναι οι εργασιακοί κλάδοι που θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε επικείμενη περίοδο έκτακτης ανάγκης.

Σε αντίθεση με όσα είχαν αποφασιστεί ενόψει του “Πολέμου των 12 Ημερών” του περσινού Ιουνίου, αυτή τη φορά δίνεται έμφαση στις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, που θα κληθούν να ενισχύσουν την κυβερνοασφάλεια της χώρας, καθότι, κατά την τελευταία εξαετία, οι ισραηλινές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων αποδείχθηκαν επανειλημμένα εξαιρετικά ευάλωτες σε ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις.

Πηγή: capital.gr