Τραμπ: Τέλος η οικονομική βοήθεια στην Κολομβία – Ο Γκουστάβο Πέτρο είναι παράνομος ναρκοηγέτης

Την παροχή οικονομικής βοήθειας στην Κολομβία «παγώνει» ο Ντόναλντ Τραμπ με μια αιχμηρή ανάρτηση στα social media, βάζοντας στο στόχαστρο τον πρόεδρο της χώρας, Γουστάβο Πέτρο.

«Από σήμερα αυτές οι πληρωμές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πληρωμών ή επιδοτήσεων δεν θα καταβάλλονται στην Κολομβία», έγραψε σήμερα (19/10) ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, χωρίς να διευκρινίζει σε ποιες επιδοτήσεις ή βοήθεια αναφέρεται.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Πέτρο «παράνομο ναρκοηγέτη», ο οποίος «δεν κάνει τίποτε για να σταματήσει» την παραγωγή ναρκωτικών στην Κολομβία.

«Στόχος αυτής της παραγωγής ναρκωτικών είναι η πώληση τεράστιων ποσοτήτων στις ΗΠΑ, προκαλώντας θάνατο, καταστροφή και χάος», υπογράμμισε στην ανάρτησή του, κατηγορώντας τον Κολομβιανό ομόλογό του για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του.

Η αντίδραση του Τραμπ έρχεται αφού ο Πέτρο κατηγόρησε χθες Σάββατο (18/10) τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ότι παραβίασαν τα χωρικά ύδατα της Κολομβίας και σκότωσαν έναν ψαρά στη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στην Καραϊβική, τις οποίες η Ουάσινγκτον παρουσιάζει ως εκστρατεία για την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.