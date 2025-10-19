MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Τέλος η οικονομική βοήθεια στην Κολομβία – Ο Γκουστάβο Πέτρο είναι παράνομος ναρκοηγέτης

|
THESTIVAL TEAM

Την παροχή οικονομικής βοήθειας στην Κολομβία «παγώνει» ο Ντόναλντ Τραμπ με μια αιχμηρή ανάρτηση στα social media, βάζοντας στο στόχαστρο τον πρόεδρο της χώρας, Γουστάβο Πέτρο.

«Από σήμερα αυτές οι πληρωμές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πληρωμών ή επιδοτήσεων δεν θα καταβάλλονται στην Κολομβία», έγραψε σήμερα (19/10) ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, χωρίς να διευκρινίζει σε ποιες επιδοτήσεις ή βοήθεια αναφέρεται.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Πέτρο «παράνομο ναρκοηγέτη», ο οποίος «δεν κάνει τίποτε για να σταματήσει» την παραγωγή ναρκωτικών στην Κολομβία.

«Στόχος αυτής της παραγωγής ναρκωτικών είναι η πώληση τεράστιων ποσοτήτων στις ΗΠΑ, προκαλώντας θάνατο, καταστροφή και χάος», υπογράμμισε στην ανάρτησή του, κατηγορώντας τον Κολομβιανό ομόλογό του για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του.

Η αντίδραση του Τραμπ έρχεται αφού ο Πέτρο κατηγόρησε χθες Σάββατο (18/10) τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ότι παραβίασαν τα χωρικά ύδατα της Κολομβίας και σκότωσαν έναν ψαρά στη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στην Καραϊβική, τις οποίες η Ουάσινγκτον παρουσιάζει ως εκστρατεία για την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

Κολομβία Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

ΥΠΑΑΤ: Ποσό 10 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για αποζημιώσεις λόγω ευλογιάς

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Η Σαουδική Αραβία εκτέλεσε έναν άνδρα για τρομοκρατία – Τις 300 έφτασαν από την αρχή του χρόνου

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ισραήλ: Η σορός που παραδόθηκε χθες από τη Χαμάς ταυτοποιήθηκε ότι ανήκει στον αρχιλοχία Ταλ Χάιμι

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Νίκη Λάμη: Παίζει να φοβάμαι τον γάμο ασυνείδητα, έχουν έρθει με δαχτυλίδι αλλά αρνήθηκα

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ζελένσκι: Η Ουκρανία ετοιμάζεται για εισαγωγές αερίου ρεκόρ μετά τις ρωσικές επιθέσεις

ΕΘΝΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η πιο “έξυπνη” στρατιωτική παρέλαση όλων των εποχών την 28η Οκτωβρίου – Drones, νέοι πύραυλοι και made in Greece τεχνολογία