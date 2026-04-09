Τραμπ: Σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, οι συνέπειες για το Ιράν θα είναι "πολύ επώδυνες"

Την αισιοδοξία του ότι μια συμφωνία ειρήνης με το Ιράν βρίσκεται κοντά εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της μετάβασης διπλωματικής αποστολής υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στο Πακιστάν, με στόχο τον τερματισμό της σχεδόν εξάμηνης σύγκρουσης.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο NBC News την Πέμπτη, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται πιο διαλλακτική στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες απ’ ό,τι στις δημόσιες δηλώσεις. «Μιλούν πολύ διαφορετικά όταν βρίσκονται σε διαπραγμάτευση απ’ ό,τι όταν απευθύνονται στον Τύπο. Είναι πολύ πιο λογικοί» ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη αποδέχεται τις βασικές προϋποθέσεις για μια συμφωνία. Παράλληλα προειδοποίησε ότι σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, οι συνέπειες θα είναι «πολύ επώδυνες».

Ωστόσο, η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν φαίνεται ήδη να δοκιμάζεται, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, περιοχή όπου δρα η Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά την Τετάρτη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας τον περιορισμό των επιθέσεων ώστε να διευκολυνθεί η επιτυχία των επικείμενων διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε τη συνομιλία, δηλώνοντας ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο «μειώνονται».

«Μίλησα με τον Μπίμπι και πρόκειται να χαμηλώσει τους τόνους. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να κινηθούμε λίγο πιο διακριτικά», ανέφερε ο Τραμπ.

