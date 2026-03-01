Τραμπ μετά την ανακοίνωση για τον θάνατο του Χαμενεΐ: “Υπάρχουν καλοί υποψήφιοι για την ηγεσία του Ιράν”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχουν «κάποιοι καλοί υποψήφιοι» για την ηγεσία του Ιράν, μετά την ανακοίνωσή του περί θανάτου του ανώτατου ηγέτη, αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι συγγενικά του πρόσωπα σκοτώθηκαν στα πλήγματα. Η επιβεβαίωση του θανάτου του Χαμενεΐ ήρθε τα ξημερώματα της Κυριακής και από τα ιρανικά κρατικά μέσα και στη συνέχεια και από την ιρανική κυβέρνηση.



Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS News, ο Τραμπ, ερωτηθείς ποιος θεωρεί ότι έχει αναλάβει την εξουσία στην Τεχεράνη, απάντησε: «Ξέρω ακριβώς ποιος, αλλά δεν μπορώ να σας το πω».



Όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει πρόσωπο που θα προτιμούσε να δει στην ηγεσία του Ιράν, απάντησε: «Ναι, νομίζω πως ναι. Υπάρχουν κάποιοι καλοί υποψήφιοι», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.



Τραμπ: «Πέθανε ένας από τους πιο διαβολικούς ανθρώπους στον κόσμο»

Νωρίτερα το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social είχε ανακοινώσει τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, βάζοντας τέλος σε ένα πολύωρο θρίλερ για την τύχη του μετά τον βομβαρδισμό της κατοικίας του.



«Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο διαβολικούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.



Όπως τονίζει, ο θάνατός του συνιστά πράξη «δικαιοσύνης» όχι μόνο για τον ιρανικό λαό, αλλά και για Αμερικανούς και πολίτες άλλων χωρών που, σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν τραυματιστεί εξαιτίας ενεργειών που αποδίδονται στον ίδιο και το περιβάλλον του.



Στο ίδιο πλαίσιο επισημαίνει ότι ο Χαμενεΐ «δεν κατάφερε να διαφύγει» από τις μυστικές υπηρεσίες και τα προηγμένα συστήματα εντοπισμού, κάνοντας λόγο για στενή συνεργασία με το Ισραήλ και για ταυτόχρονη εξουδετέρωση και άλλων ηγετικών στελεχών.



Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο διαβολικούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός. Αυτό δεν είναι μόνο δικαιοσύνη για τον λαό του Ιράν, αλλά και για όλους τους μεγάλους Αμερικανούς και τους ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, που έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί από τον Χαμενεΐ και τη συμμορία του αιμοδιψών ΤΡΑΜΠΟΥΚΩΝ.



Δεν μπόρεσε να αποφύγει τις μυστικές υπηρεσίες μας και τα εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού μας και, σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσε να κάνει αυτός ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του.



Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τη χώρα του. Ακούμε ότι πολλοί από τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον στρατό και άλλες δυνάμεις ασφαλείας και αστυνομίας δεν θέλουν πλέον να πολεμήσουν και ζητούν ασυλία από εμάς. Όπως είπα χθες το βράδυ, «Τώρα μπορούν να έχουν ασυλία, αργότερα θα έχουν μόνο θάνατο!



Ας ελπίσουμε ότι οι Φρουροί και η αστυνομία θα ενωθούν ειρηνικά με τους Ιρανούς πατριώτες και θα συνεργαστούν ως μια ενότητα για να επαναφέρουν τη χώρα στη μεγαλοπρέπεια που της αξίζει. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει σύντομα, καθώς όχι μόνο ο θάνατος του Χαμενεΐ, αλλά και η χώρα έχουν, σε μία μόνο μέρα, καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και, μάλιστα, εξαφανιστεί.



Ωστόσο, οι βαριές και ακριβείς βομβιστικές επιθέσεις θα συνεχιστούν αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο μας για ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».



Πληροφορίες για 40 νεκρούς αξιωματούχους

Σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιωτική πηγή που μίλησαν στο BBC και στο CBS News, περίπου 40 Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν στα πλήγματα. Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν βρίσκονταν σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες.



Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι ανάμεσα στους νεκρούς περιλαμβάνονται ο Αλί Χαμενεΐ, ο διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ο υπουργός Άμυνας του Ιράν. Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τις αναφορές περί θανάτου του ανώτατου ηγέτη.



Αναφορές για θάνατο συγγενών του Χαμενεΐ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars News Agency, το οποίο θεωρείται προσκείμενο στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, μετέδωσε επικαλούμενο «ενημερωμένες πηγές» από το γραφείο του ανώτατου ηγέτη ότι η κόρη του Χαμενεΐ, ο γαμπρός του και ένα εγγόνι του σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.



Το Fars ανέφερε επίσης ότι «λέγεται πως μία από τις νύφες του Χαμενεΐ σκοτώθηκε» στα πλήγματα.



Νωρίτερα είχαν κυκλοφορήσει αναφορές για τον θάνατο της νύφης και του γαμπρού του, οι οποίες στη συνέχεια διαψεύστηκαν.



Πολλαπλά ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με το CNN. Η εξέλιξη έρχεται μετά τις δηλώσεις των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ ότι ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στα κοινά αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.



Όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB, «ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν έφτασε στο μαρτύριο», επιβεβαιώνοντας τον θάνατό του το πρωί της Κυριακής.



Η αναφορά αυτή μεταδόθηκε από πολλαπλά ιρανικά κρατικά μέσα, ενισχύοντας τις πληροφορίες που είχαν προηγουμένως δημοσιοποιηθεί από αμερικανικές και ισραηλινές πηγές.