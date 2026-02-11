Τραμπ: Αύξησα τους δασμούς στην Ελβετία, γιατί δεν μου άρεσε ο τρόπος που μου μίλησαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ελβετία μετά από μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία με την Ελβετή ηγέτιδα Κάριν Κέλερ-Σούτερ.

«Δεν μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο μας μίλησε, οπότε αντί να της κάνω έκπτωση, τον αύξησα στο 39%», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είχε αναφερθεί λανθασμένα στην Κέλερ-Σούτερ ως Πρωθυπουργό της Ελβετίας, ενώ στην πραγματικότητα είναι μέλος του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, όπως μεταδίδει το ertnews.gr.

«Έβαλα δασμό 30%, που είναι πολύ χαμηλός. Μετά δέχθηκα ένα επείγον τηλεφώνημα από, νομίζω, την πρωθυπουργό της Ελβετίας, και ήταν πολύ επιθετική αλλά ευγενική – αλλά πολύ επιθετική», είπε χαρακτηριστικά.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο Fox Business, ο Τραμπ εξήγησε ότι η Ελβετία επωφελούνταν εδώ και καιρό από αμελητέους δασμούς κατά την εξαγωγή αγαθών στις ΗΠΑ, συμβάλλοντας σε ένα εμπορικό έλλειμμα ύψους 42 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης πως δέχτηκε κύμα πιέσεων από Ελβετούς αξιωματούχους που ζητούσαν ελάφρυνση, γεγονός που τον οδήγησε τελικά σε έναν συμβιβασμό.