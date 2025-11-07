Τουρκία: Δεκαοκτώ συλλήψεις για το σκάνδαλο με τους διαιτητές

Δεκαοκτώ άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για τον εντοπισμό διαιτητών ποδοσφαίρου, οι οποίοι είναι ύποπτοι για στοιχηματισμό, όπως ανακοινώθηκε σχετικά σήμερα (7/11) από την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

Συνολικά 21 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 17 διαιτητών και του προέδρου ενός συλλόγου κορυφαίας κατηγορίας, υπόκεινται σε εντάλματα σύλληψης, αναφέρεται στην ανακοίνωση της εισαγγελίας, χωρίς να διευκρινίζεται πόσοι διαιτητές είναι μεταξύ των 18 που ανακρίνονται αυτήν την στιγμή. Η έρευνα επικεντρώνεται σε υποψίες για «κατάχρηση εξουσίας» και «επιρροή στο αποτέλεσμα ενός αγώνα».

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (TFF) έχει ήδη θέσει σε αναστολή 149 διαιτητές, από την περασμένη εβδομάδα, για φερόμενους στοιχηματισμούς σε αγώνες κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Οι τιμωρίες κυμαίνονται από οκτώ έως δώδεκα μήνες, εξήγησε η TFF, χωρίς να διευκρινισθεί εάν κάποιος από τους διαιτητές της είναι ύποπτος ότι έχει στοιχηματίσει σε αγώνες που διαιτήτευσε.