Τουλάχιστον 10 νεκροί στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου
THESTIVAL TEAM
Σε τουλάχιστον δέκα ανέρχονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες ο στρατός του Ισραήλ στον νότιο τομέα της Βηρυτού, της πρωτεύουσας του Λιβάνου.
Τα πλήγματα σημειώθηκαν σε αντίποινα για πυρά του προσκείμενου στο Ιράν κινήματος Χεζμπολάχ εναντίον της ισραηλινής επικράτειας τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφερε ιατρική πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
