Τουλάχιστον 10 νεκροί στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου

Σε τουλάχιστον δέκα ανέρχονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες ο στρατός του Ισραήλ στον νότιο τομέα της Βηρυτού, της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν σε αντίποινα για πυρά του προσκείμενου στο Ιράν κινήματος Χεζμπολάχ εναντίον της ισραηλινής επικράτειας τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφερε ιατρική πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ