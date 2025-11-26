MENOY

Το Κρεμλίνο κάνει λόγο για μια “σοβαρή διαδικασία” σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες γύρω από το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ως μια «σοβαρή διαδικασία», ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα του απεσταλμένου των ΗΠΑ.

«Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι μια σοβαρή διαδικασία», δήλωσε σε δημοσιογράφο ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ. «Προς το παρόν, πιθανότατα δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από αυτό», πρόσθεσε.

Κρεμλίνο

