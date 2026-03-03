MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Το Ισραήλ βομβάρδισε το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν το κτίριο που στεγάζει το ιρανικό Συμβούλιο των Ειδικών, θεσμός επιφορτισμένος με την εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη που θα διαδεχθεί τον αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δολοφονήθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ιρανικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων επίσης μετέδωσαν πως βομβαρδίστηκε και το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, ενώ ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης προς τους κατοίκους περιοχών της ιρανικής πρωτεύουσας ενόψει επικείμενων επιδρομών.

Δείτε βίντεο

Ισραήλ Τεχεράνη

