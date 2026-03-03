Το Ισραήλ βομβάρδισε το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης – Δείτε βίντεο

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν το κτίριο που στεγάζει το ιρανικό Συμβούλιο των Ειδικών, θεσμός επιφορτισμένος με την εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη που θα διαδεχθεί τον αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δολοφονήθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ιρανικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων επίσης μετέδωσαν πως βομβαρδίστηκε και το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, ενώ ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης προς τους κατοίκους περιοχών της ιρανικής πρωτεύουσας ενόψει επικείμενων επιδρομών.

