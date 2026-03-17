MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Το Ισραήλ λέει ότι χτύπησε τον Λαριτζανί, αρχηγό ασφαλείας του Ιράν – Άγνωστη η τύχη του

|
THESTIVAL TEAM

Ο ισραηλινός στρατός έθεσε ως στόχο τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί, δήλωσαν τέσσερις Ισραηλινοί αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι δεν είναι άμεσα ξεκάθαρο εάν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε.

Ο Λαριτζανί ήταν ένας από τους στόχους πληγμάτων που εξαπολύθηκαν από τον ισραηλινό στρατό χθες βράδυ σε διάφορες περιοχές του Ιράν, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Reuters.

Το Ιράν δεν έχει ακόμα σχολιάσει τις αναφορές αυτές. Εάν επιβεβαιωθεί ο θάνατός του, τότε θα πρόκειται για το πλέον υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο που σκοτώνεται μετά τον ανώτατο ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που έχασε τη ζωή του την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ιράν Ισραήλ

