Το Ιράν απειλεί ότι θα χτυπήσει ξενοδοχεία που φιλοξενούν Αμερικανούς στρατιώτες σε χώρες της Μέσης Ανατολής

Οι Αμερικανοί στρατιώτες μπαίνουν πλέον στο στόχαστρο του Ιράν αφού αυτό απειλεί ότι θα επιτεθεί στα ξενοδοχεία που τους φιλοξενούν σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, κατά τη διάρκεια που ο πόλεμός του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κλιμακώνεται.

«Όταν όλοι οι Αμερικανοί (οι δυνάμεις) μπαίνουν σε ένα ξενοδοχείο, τότε από τη δική μας οπτική γωνία, αυτό το ξενοδοχείο γίνεται αμερικανικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, στην κρατική τηλεόραση την Πέμπτη (26/3/2026).

«Πρέπει απλώς να περιμένουμε άπραγοι και να αφήσουμε τους Αμερικανούς να μας χτυπήσουν; Όταν απαντάμε, φυσικά πρέπει να χτυπήσουμε όπου κι αν βρίσκονται».

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι το Ιράν είχε στείλει «σαφή προειδοποιήσεις» σε ξενοδοχεία στην περιοχή, ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

Πρόσθεσε ότι ο στρατός του Ιράν είχε εντοπίσει αμερικανικές δυνάμεις που χρησιμοποιούν παρόμοιες τοποθεσίες στη Συρία, τον Λίβανο και το Τζιμπουτί.

Την Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκσί, κατηγόρησε τους Αμερικανούς στρατιώτες ότι χρησιμοποιούν άτομα στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) ως «ανθρώπινες ασπίδες».

«Από την αρχή αυτού του πολέμου, Αμερικανοί στρατιώτες εγκατέλειψαν στρατιωτικές βάσεις στο GCC για να κρυφτούν σε ξενοδοχεία και γραφεία», δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X, καλώντας τα ξενοδοχεία στην περιοχή να τους αρνηθούν κρατήσεις.

