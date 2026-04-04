Τεχεράνη: Χτυπήσαμε το αμερικανικό αεροσκάφος με νέο σύστημα αεράμυνας

Άγνωστη παραμένει η κατάσταση ενός Αμερικανού στρατιωτικού, μετά την κατάρριψη του μαχητικού F-15 πάνω από το Ιράν.

Το άλλο μέλος του πληρώματος διασώθηκε, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που μίλησαν στο CNN.

Το Ιράν έπληξε και δεύτερο αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος την Παρασκευή, αναγκάζοντας τον πιλότο να εκτιναχθεί εκτός ιρανικού εδάφους, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη του F-15 και υποσχέθηκε αμοιβή αν Ιρανοί εντοπίσουν και παραδώσουν τον Αμερικανό στρατιωτικό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στον Independent ότι δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο αγνοούμενος πιλότος.

Νωρίτερα, o πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι η κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους δεν πρόκειται να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Το πρωί του Σαββάτου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στη ζώνη πετροχημικών του Μπαντάρ Ιμάμ, στην περιοχή του νότιου Χουζεστάν. Σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA, υπάρχουν «μεγάλες πιθανότητες» για θύματα.

Εν τω μεταξύ, βλήμα έπεσε κοντά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας του Μπουσέρ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.