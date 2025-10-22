Συναγερμός στη Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Ανόβερο – Αναφορές για αρκετούς τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στο Ανόβερο της Γερμανίας έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς που σύμφωνα με τις πληροφορίες προκάλεσε αρκετούς τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Hannoversche Allgemeine, υπήρχε συμπλοκή ανάμεσα σε δύο ομάδες ατόμων κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν και πυροβόλα όπλα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ωστόσο η σοβαρότητα των τραυματισμών δεν είναι ακόμη σαφής.

Η εφημερίδα που επικαλείται εκπρόσωπο της Αστυνομίας αναφέρει πως ένας ύποπτος συνελήφθη στην περιοχή. Οι έρευνες συνεχίζονται από τις γερμανικές αρχές.

Το κίνητρο της διαμάχης παραμένει ασαφές και η Αστυνομία δεν έχει δώσει ακόμα πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Την Τετάρτη, 22.10.2025, γύρω στις 18:25, στην οδό VahrenwalderStraße, έλαβε χώρα μια σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων ατόμων. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης χρησιμοποιήθηκαν πυροβόλα όπλα και τραυματίστηκαν άτομα. Ο ύποπτος δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται έρευνες. Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του συμβάντος».