Στον Λευκό Οίκο η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας – Η θερμή αγκαλιά με τον Τραμπ, δείτε βίντεο

Με μια θερμή υποδοχή, που είναι κάπως σπάνια για τον Ντόναλντ Τραμπ, και με μια ακόμη πιο θερμή αγκαλιά από τη Σανάε Τακαΐτσι άρχισε η επίσκεψη της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ περίμενε ο ίδιος στην είσοδο ενώ η Τακαΐτσι κυριολεκτικά έπεσε πάνω στον πρόεδρο για να τον αγκαλιάσει, και οι δύο τους, από όσο φαίνεται στο βίντεο, τα λέγαν προσωπικά.

WATCH: President Donald J. Trump welcomes Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to the White House. 🇺🇸🤝🇯🇵pic.twitter.com/RgBfGqbpLm — Trump War Room (@TrumpWarRoom) March 19, 2026

Η Ιαπωνία είναι εξάλλου μία από τις στενότερες συμμάχους των ΗΠΑ στην Ασία ενώ η δυναμική και δημοφιλής πρωθυπουργός της είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να μιλήσει απευθείας με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αν μη τι άλλο, είναι ένα πρόσωπο που κάτι έχει να πει στον Τραμπ ενόψει του επικείμενου ταξιδιού του στο Πεκίνο.

Παρά ταύτα και η ίδια η Τακαΐτσι, πριν φύγει από την Ιαπωνία, παραδεχόταν ότι το ταξίδι της στις ΗΠΑ θα είναι «πολύ δύσκολο».

Πριν από τη συνάντηση, το Associated Press σημείωνε ότι ο πόλεμος στο Ιράν και η ανεπιτυχής έκκληση του Τραμπ προς την Ιαπωνία και άλλες χώρες να συνδράμουν στην προστασία των Στενών του Ορμούζ, μπορεί να έκαναν τη συνάντηση δύσκολη.

Ο Τραμπ έχει διαμαρτυρηθεί πολλές μπροστά στις κάμερες και στο Διαδίκτυο ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, μεταξύ τους και η Ιαπωνία, έχουν απορρίψει το αίτημά του να συνδράμουν στη διαφύλαξη αυτής της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Ιαπωνία είναι εξάλλου μία από τις χώρες που ο Τραμπ ανέφερε ονομαστικά την Τρίτη για το ότι δεν συνδράμουν.

Όσο και αν μετά ο ίδιος δήλωνε στο Truth Social ότι «δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός!».

Πάντως η Τακαΐτσι σκόπευε να μιλήσει και για κάτι που πάντα συγκινεί τον Τραμπ, τα συμβόλαια πολλών δισεκατομμυρίων.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να ανακοινώσουν συμφωνία για μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες αξίας 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αμερικανική GE Vernova Inc. και η ιαπωνική Hitachi Ltd. θα κατασκευάσουν αντιδραστήρες στο Τενεσί και την Αλαμπάμα, ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.