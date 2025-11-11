Σοκ στην Κίνα: Κατέρρευσε γέφυρα 758 μέτρων λίγους μήνες μετά τα εγκαίνιά της – Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο

Σοκ και ερωτήματα προκαλεί στην Κίνα η κατάρρευση μιας γέφυρας μήκους 758 μέτρων, η οποία είχε παραδοθεί στην κυκλοφορία μόλις πριν από λίγους μήνες. Η δραματική στιγμή της πτώσης έχει καταγραφεί σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ποιότητα και την ασφάλεια των υποδομών στη χώρα.

Σύμφωνα με ασιατικά ΜΜΕ, η γέφυρα βρισκόταν στην επαρχία Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα είχαν εντοπιστεί ρωγμές στη βάση της κατασκευής, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στη διακοπή της κυκλοφορίας τη Δευτέρα, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα.

Ωστόσο, σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, η γέφυρα κατέρρευσε ολοκληρωτικά, όπως φαίνεται στα συγκλονιστικά πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της καταστροφής, εξετάζοντας τόσο πιθανές κατασκευαστικές αστοχίες, όσο και ζητήματα ποιότητας των υλικών, καθώς το έργο είχε ολοκληρωθεί πρόσφατα και θεωρητικά πληρούσε όλα τα πρότυπα ασφάλειας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί, ωστόσο οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής και εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τον έλεγχο και τη συντήρηση των νέων έργων υποδομής στη χώρα.