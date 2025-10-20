Σοκ στη Νότια Κορέα: Δασκάλα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για δολοφονία 8χρονης μαθήτριας με μαχαίρι

Δικαστήριο στη Νότια Κορέα καταδίκασε δασκάλα σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία με μαχαίρι ενός κοριτσιού οκτώ ετών μέσα σε σχολείο, μια υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα.

Επιπλέον, η δασκάλα είναι υποχρεωμένη να φορά ηλεκτρονική συσκευή εντοπισμού για 30 χρόνια.

Η 48χρονη Μιεόνγκ Τζάε-γουάν σκότωσε την Κιμ Χάε-νέουλ όταν μέσα σε αίθουσα του σχολείου στο Νταεγίον τον περασμένο Φεβρουάριο.

Αν και οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει τη θανατική ποινή, λέγοντας ότι η οικογένεια του θύματος είχε ζητήσει αυστηρή τιμωρία, το δικαστήριο έκρινε ότι, αν και «ο κίνδυνος υποτροπής είναι υψηλός, είναι δύσκολο να συμπεράνουμε» ότι η 48χρονη πρέπει να εκτελεστεί.

Η καταδικασμένη, όπως αναφέρει το BBC, είπε ότι θα αναλογιστεί τα λάθη της για το υπόλοιπο της ζωής της. Υπέβαλε μάλιστα δεκάδες επιστολές στο δικαστήριο εκφράζοντας μεταμέλεια.

Για το έγκλημα είπε ότι η κρίση της ήταν εξασθενημένη τη στιγμή της δολοφονίας καθώς υποβαλόταν σε ψυχιατρική θεραπεία.

Είχε ζητήσει εξάμηνη άδεια, επικαλούμενη την κατάθλιψη από την οποία έπασχε, αλλά επέστρεψε στο σχολείο σε 20 ημέρες, καθώς γιατρός την έκρινε ικανή να εργαστεί. Πριν από το μαχαίρωμα είχε επιδείξει βίαιη συμπεριφορά, καθώς μεταξύ άλλων είχε πιάσει με κεφαλοκλείδωμα έναν άλλο δάσκαλο.

Το πρωί της ημέρας που δολοφόνησε την 8χρονη, δύο στελέχη της εκπαίδευσης είχαν επισκεφθεί το σχολείο για να διερευνήσουν την προηγούμενη διαμάχη.

Στην αστυνομία η Μιεόνγκ είπε ότι είχε αγοράσει ένα όπλο και το είχε φέρει στο σχολείο, σχεδιάζοντας να αυτοκτονήσει μαζί με ένα τυχαίο παιδί. Το κοριτσάκι το παρέσυρε σε αίθουσα του σχολείου και εκεί της επιτέθηκε.

Αρχικά η μικρή αναφέρθηκε ως αγνοούμενη καθώς οδηγός λεωφορείου ενημέρωσε το σχολείο ότι δεν είχε φτάσει για να την παραλάβει. Βρέθηκε στο σχολείο αργότερα την ίδια μέρα με μαχαιριές, μαζί με τη Μιεόνγκ. Η δολοφόνος είχε ένα τραύμα στο λαιμό που μάλλον ήταν αυτοτραυματισμός.