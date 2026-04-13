Σε νέες απελάσεις Ιρανών που συνδέονται με το καθεστώς προχωρούν οι ΗΠΑ

Tο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι ομοσπονδιακές αρχές συνέλαβαν τρεις Ιρανούς υπηκόους που έχουν δεσμούς με το ιρανικό καθεστώς, μετά την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να ανακαλέσει το νόμιμο καθεστώς τους ως μόνιμων κατοίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το γραφείο του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών εξήγησε ότι ο Seyed Issa Hashemi, η Maryam Tahmasbi και ο γιος τους βρίσκονται τώρα υπό την κράτηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ , εν αναμονή της απέλασής τους από τη χώρα.

Σύνδεση με μια εξέχουσα οικογένεια στο ιρανικό καθεστώς

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σημείωσε ότι ο Ίσα Χασεμί είναι γιος της Μασουμέ Εμπτεκάρ, η οποία εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος των φοιτητών που εισέβαλαν στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη το 1979 και κράτησαν 52 Αμερικανούς ομήρους για 444 ημέρες.

Η Εμπτεκάρ αργότερα κατείχε διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις στο ιρανικό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένης της θέσης της Αντιπροέδρου μεταξύ 2017 και 2021.

Μια ευρύτερη εκστρατεία εναντίον όσων συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς

Το υπουργείο δήλωσε ότι τα τρία άτομα απέκτησαν μόνιμη άδεια παραμονής μέσω του προγράμματος Diversity Immigrant Visa, ενός προγράμματος μέσω του οποίου η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την έκδοση νέων θεωρήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι ο Ρούμπιο την περασμένη εβδομάδα ανακάλεσε το νομικό καθεστώς της Χαμιντέ Αφσάρ Σουλεϊμανί, της ανιψιάς του πρώην διοικητή της Δύναμης Κουντς, Κασέμ Σουλεϊμανί, και της κόρης της, και τέθηκαν επίσης υπό την επιμέλεια των αρχών μετανάστευσης.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλεσε επίσης το νομικό καθεστώς της Φατεμέχ Αρντεσίρ-Λαριτζανί, κόρης του εξέχοντος Ιρανού αξιωματούχου Αλί Λαριτζανί, και του συζύγου της Σεγέντ Καλαντάρ Μοταμέντι, απαγορεύοντάς τους την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες στο μέλλον.

Ένα αυστηρό αμερικανικό μήνυμα

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος των προσπαθειών της αμερικανικής κυβέρνησης για την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον «δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να γίνουν καταφύγιο για άτομα που συνδέονται με καθεστώτα που θεωρεί εχθρικά ή υποστηρικτικά της τρομοκρατίας».

Πηγή: skynewsarabia, ertnews.gr