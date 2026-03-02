MENOY

Ρούτε: Το ΝΑΤΟ δεν θα εμπλακεί στο Ιράν – Είναι σημαντικό αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Δεν υπάρχει απολύτως κανένα σχέδιο για να εμπλακεί ή να συμμετάσχει σε αυτό το ΝΑΤΟ, εκτός από το να κάνουν οι μεμονωμένοι σύμμαχοι ό,τι μπορούν για να διευκολύνουν τις ενέργειες των Αμερικανών μαζί με το Ισραήλ», σημείωσε σε δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Επίσης, ο Μαρκ Ρούτε εξήρε τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, λέγοντας ότι «υποβαθμίζει την ικανότητα της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνική και βαλλιστική πυραυλική ικανότητα», αλλά δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ «δεν θα εμπλακεί».

«Είναι σημαντικό αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ και Ισραήλ. Εξουδετερώνουν, υποβαθμίζουν τη δυνατότητα του Ιράν να αποκτήσει βαλλιστική πυραυλική ικανότητα», δήλωσε στο γερμανικό τηλεοπτικό κανάλι ARD στις Βρυξέλλες.

