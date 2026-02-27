MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ρούμπιο: Μεταβαίνει τη Δευτέρα στο Ισραήλ για συνομιλίες με το Ιράν

|
THESTIVAL TEAM

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, θα μεταβεί στο Ισραήλ τη Δευτέρα για συνομιλίες που θα επικεντρωθούν στο θέμα του Ιράν, την ώρα που οι ΗΠΑ αφήνουν να πλανάται η απειλή μιας στρατιωτικής επέμβασης εναντίον της Τεχεράνης.

Ο Ρούμπιο «θα έχει συνομιλίες για μια σειρά περιφερειακών προτεραιοτήτων, ιδίως το Ιράν, τον Λίβανο και τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα», δήλωσε ο Τόμι Πίγκοτ, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε πως ο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στο Ισραήλ στις 2 ή 3 Μαρτίου.

Το ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, το οποίο είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Σάββατο σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο, μετατέθηκε για τη Δευτέρα.

Σπάνιο γεγονός αποτελεί το ότι κανένας διαπιστευμένος δημοσιογράφος στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν θα μπορέσει να τον συνοδεύσει σε αυτήν την επίσκεψη.

Τέλος, οι ΗΠΑ συνέστησαν σήμερα στο μη αναγκαίο προσωπικό της πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ να φύγει από το Ισραήλ.

Μάρκο Ρούμπιο

