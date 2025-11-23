MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ρούμπιο από τη Γενεύη: Σημειώσαμε πρόοδο, έγιναν οι πιο παραγωγικές και σημαντικές συναντήσεις μέχρι στιγμής

THESTIVAL TEAM

«Οι σημερινές συναντήσεις ήταν οι πιο παραγωγικές και σημαντικές συναντήσεις μέχρι στιγμής σε όλη αυτή τη διαδικασία από τότε που συμμετείχαμε», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο από τη Γενεύη όπου έγιναν συζητήσεις για την Ουκρανία.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν και ότι ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις αργότερα και συμπλήρωσε:

«Έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα εργασίας που βασίστηκε ήδη στις απόψεις όλων των σχετικών εμπλεκόμενων μερών και καταφέραμε να εξετάσουμε μερικά από αυτά τα θέματα τώρα, ένα προς ένα. Και νομίζω ότι έχουμε σημειώσει καλή πρόοδο. Οι ομάδες μας έχουν πλέον αποσυρθεί στα δωμάτιά τους, καθώς επεξεργαζόμαστε ορισμένες από τις προτάσεις που μας υποβλήθηκαν».

Μάρκο Ρούμπιο

