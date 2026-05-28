Ηρακλής: Στο “κάδρο” η περίπτωση του Ζοάν Σάστρε

Ο Ηρακλής βρίσκεται σε έντονη δραστηριότητα οργανωτικά, συμπληρώνοντας το παζλ όσον αφορά στο στελεχιακό δυναμικό επί του αγωνιστικού.

Με τα μεταγραφικά σενάρια να εντείνονται, πρόκειται να ακολουθήσουν εξελίξεις και σ’ αυτό τον τομέα.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, σε αυτό το πλαίσιο στο «κάδρο» των «κυανόλευκων» μπαίνει και η περίπτωση του Ζοάν Σάστρε.

Ήδη, ο Ηρακλής έχει κάνει σημαντικά και απαραίτητα βήματα στη δόμηση του οργανισμού για τη νέα σεζόν, με τις συμφωνίες, που ανακοίνωσε με τον Βάλτερ Ματσάρι στη θέση του προπονητή και τους κομβικούς ρόλους, που ανέλαβαν άνθρωποι με σπουδαίο ποδοσφαιρικό παρελθόν και εμπειρία, όπως ο Άγγελος Μπασινάς, ο Γιάννης Αμανατίδης και ο Ιεροκλής Στολτίδης.

Η συνέχεια έπεται και μεταγραφικά στη στελέχωση του ρόστερ, με ονόματα ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με περιπτώσεις που έχουν προχωρήσει και άλλες που βρίσκονται σε επίπεδο διαπραγματεύσεων.

Με εμφανή διάθεση να ενισχυθεί με ποδοσφαιριστές που έχουν εμπειρία και εικόνες από την Super League, που είχαν σημαντικό ρόλο και έδειξαν πως μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, ο Ηρακλής έχει στο «κάδρο» την περίπτωση του Ζοάν Σάστρε. Το όνομά του είχε «παίξει» από τον Απρίλιο, πολύ νωρίτερα, με τα δεδομένα ωστόσο τότε να είναι διαφορετικά.

Ο 29χρονος δεξιός μπακ, μετά από 4,5 χρόνια στον ΠΑΟΚ, κλείνει οριστικά τον κύκλο του στους «ασπρόμαυρους» με 119 εμφανίσεις, 7 γκολ και 10 ασίστ σ’ όλες τις διοργανώσεις, όμως ίσως όχι απαραίτητα και την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Με δεδομένη την εμπειρία που έχει από την ελληνική Super League (πέραν του παρελθόντος στη Μαγιόρκα) εκτιμάται ως μια αξιόπιστη λύση στη δεξιά πτέρυγα, ενώ και η προσαρμογή του στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί θετικά στην προοπτική συνεργασίας μαζί του.

Άλλωστε, στην προοπτική της τριάδας των στόπερ και στον τρόπο παιχνιδιού του Βάλτερ Ματσάρι από τα άκρα, είναι ορατό πως απαιτούνται καλές προσθήκες στους ακραίους, με τα χαρακτηριστικά και την εμπειρία του Σάστρε να ταιριάζουν και να προκαλούν ενδιαφέρον. Η δε αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ, δείχνει πως υπάρχει έδαφος και αυξάνει το ενδεχόμενο να προχωρήσει η περίπτωσή του.