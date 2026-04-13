Ρωσία και Ουκρανία ξανάρχισαν τις επιθέσεις τους με drones μετά τη λήξη της κατάπαυσης του πυρός για το Πάσχα

Η Ρωσία και η Ουκρανία ξανάρχισαν τις νυχτερινές επιθέσεις τους με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) μετά την εκπνοή της ισχύος σύντομης εκεχειρίας που κηρύχθηκε για το Πάσχα των ορθοδόξων, η οποία ωστόσο σηματοδοτήθηκε από κατηγορίες για μαζικές παραβιάσεις που διατύπωσαν και οι δύο πλευρές.

Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας 98 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, εκ των οποίων τα 87 καταρρίφθηκαν. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε παράλληλα από την πλευρά του ότι αναχαίτισε στη διάρκεια της νύχτας 33 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Στη διάρκεια της κατάπαυσης αυτής του πυρός διάρκειας 32 ωρών για το Πάσχα, το Κίεβο και η Μόσχα αλληλοκατηγορήθηκαν για την παραβίασή της εκατοντάδες φορές.

Στο μεταξύ Ουκρανός τοπικός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε από Ρώσους στρατιώτες στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ της Ουκρανίας πριν από την εκπνοή της ισχύος της πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός.

Ο ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην πόλη Κραματόρσκ και ο άλλος στην Ντρουζκίβκα χθες, Κυριακή, ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Παράλληλα το Κεντρικό Γραφείο Συντονισμού της Ουκρανίας για τη Μεταχείριση Αιχμαλώτων Πολέμου ανακοίνωσε σήμερα επικαλούμενο εκπρόσωπο του 14ου Σώματος Στρατού ότι στη διάρκεια «της λεγόμενης ‘πασχαλινής εκεχειρίας’» Ρώσοι στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν τέσσερις Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Αυτό δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες, αλλά πρόσθεσε ότι η Ρωσία προετοιμάζει εκστρατεία για να το διαψεύσει.

Προς το παρόν η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει σχετικά και το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητη πηγή.

Εξάλλου το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε σήμερα ότι υπολόγισε συνολικά 10.721 ρωσικές παραβιάσεις στη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός.

Σε αυτές περιλαμβάνονται σύμφωνα με το ίδιο 1.567 περιστατικά βομβαρδισμών πυροβολικού, 119 επιχειρήσεις επίθεσης και 9.035 πλήγματα από επιθετικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα. Δεν καταγράφηκαν αεροπορικές επιδρομές, σημείωσε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έχει ανακοινώσει ότι κατέγραψε 1.971 παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από την Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς τα ξημερώματα της Κυριακής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ