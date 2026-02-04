Ρωσία: Ισχυρή έκρηξη έπειτα από εκτροχιασμό εμπορικού τρένου που μετέφερε βενζίνη – Δείτε βίντεο

Εκτροχιασμός βαγονιών εμπορικής αμαξοστοιχίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/2) στον σιδηροδρομικό σταθμό Κοτσετόβκα-2, στην πόλη Μιτσουρίνσκ της περιφέρειας Ταμπόφ στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο φορτίο, που μετέφερε βενζίνη, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και ειδικοί συρμοί αποκατάστασης. Η κυκλοφορία των τρένων μέσω του σταθμού έχει διακοπεί, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια προς τις νότιες κατευθύνσεις.

Οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν τη συγκρότηση επιχειρησιακού κέντρου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του συμβάντος, ενώ τα αίτια του εκτροχιασμού διερευνώνται.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 47 πυροσβέστες με 20 οχήματα.