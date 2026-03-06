MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Πρωθυπουργός Λιβάνου: Στη χώρα αρχίζει να διαγράφεται μια ανθρωπιστική καταστροφή

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, προειδοποίησε σήμερα πως μια «ανθρωπιστική καταστροφή» αρχίζει να διαγράφεται.

Αυτό είναι αποτέλεσμα της μαζικής μετακίνησης πληθυσμού μετά τις διαταγές εκκένωσης που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος διεξάγει εκστρατεία σφοδρών βομβαρδισμών στη χώρα.

«Οι συνέπειες αυτής της μετακίνησης σε ανθρωπιστικό και πολιτικό επίπεδο μπορεί να είναι άνευ προηγουμένου», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης ενώπιον των μελών του διπλωματικού σώματος.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι διεξάγει νέα πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ, στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Ένα πλήγμα είχε στόχο τον δέκατο όροφο ενός πολυώροφου κτιρίου γραφείων σε κεντρική οδό, κοντά σε δύο κέντρα υποδοχής εκτοπισμένων, δήλωσε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Διασώστες ανέσυραν τουλάχιστον ένα πτώμα από τα συντρίμμια και περισυλλέγουν ανθρώπινα μέλη, σύμφωνα με τον ίδιο.

Οι κάτοικοι των νότιων προαστίων της Βηρυτού, καθώς και του νότιου Λιβάνου, προπυργίων της Χεζμπολάχ, διέφυγαν μαζικά μετά τις διαταγές του ισραηλινού στρατού για μια εκκένωση έκτασης άνευ προηγουμένου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

