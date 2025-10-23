Πόλεμος στην Ουκρανία: Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν από ρώσους στρατιώτες στην περιφέρεια Ντονέτσκ

Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν από πυρά ρώσων στρατιωτών στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, ανέφεραν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Το περιστατικό συνέβη στο χωριό Σβάνιβκα, λίγα χιλιόμετρα νοτίως της πόλης Σίβερσκ, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα στο Κίεβο και την περιφερειακή εισαγγελία στο Ντονέτσκ.

Μια επιζήσασα δήλωσε ότι ρώσοι στρατιώτες ζητούσαν επίμονα από την οικογένειά της να τους δώσει πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις των ουκρανικών δυνάμεων. Όταν δεν απέσπασαν τις πληροφορίες που ζητούσαν, ένας στρατιώτης άνοιξε πυρ εναντίον άοπλων πολιτών. Η ίδια γυναίκα αφηγήθηκε πως εντόπισε αργότερα νεκρούς τον σύζυγο και τους δύο γιους της, καθώς και δυο γείτονες. Η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για έγκλημα πολέμου.

Στην πόλη Κραματόρσκ της περιφέρειας Ντονέτσκ, δύο ουκρανοί δημοσιογράφοι του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου Freedom βρήκαν τον θάνατο και άλλος ένας τραυματίστηκε εξαιτίας επιδρομής ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις δημοσιογράφοι είχαν σταματήσει σε πρατήριο καυσίμων για τον ανεφοδιασμό του αυτοκινήτου τους, όταν σημειώθηκε η επίθεση.

