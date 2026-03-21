Πέθανε ο Ρόμπερτ Μιούλερ, πρώην διευθυντής του FBI

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο Ρόμπερτ Σ. Μιούλερ, πρώην διευθυντής του FBI (2001-2013) και ο ειδικός εισαγγελέας που ερεύνησε την υπόθεση περί ρωσικής ανάμειξης στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016, σύμφωνα με το MS NOW.

Ο Ρόμπερτ Μιούλερ ορίσθηκε ειδικός εισαγγελέας το 2017 και επέβλεψε επί δύο σχεδόν χρόνια την έρευνα σχετικά με πιθανή συμπαιγνία μεταξύ της Μόσχας και του υποψηφίου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016.

Άνθρωπος συγκρατημένος και διακριτικός, έφερε εις πέρας την αποστολή του με άκρα μυστικότητα και τον Απρίλιο του 2019 παρουσίασε τα συμπεράσματά του σε έναν τόμο περισσότερων των 400 σελίδων.


Εκεί περιέγραφε τις ρωσικές προσπάθειες για την παροχή βοήθειας της Μόσχας προς τον Ντόναλντ Τραμπ το 2016, αλλά πρόσθετε ότι δεν είχε συγκεντρώσει αποδείξεις για συνωμοσία μεταξύ της Μόσχας και της προεκλογικής ομάδας του ρεπουμπλικανού υποψηφίου.

«Ο Ρόμπερτ Μιούλερ πέθανε. Ωραία. Χαίρομαι που πέθανε. Δεν θα μπορεί πλέον να βλάπτει αθώους», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ.

