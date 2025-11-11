Πακιστάν: Έκρηξη έξω από δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ με τουλάχιστον οκτώ τραυματίες – Δείτε βίντεο
Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν την Τρίτη μετά από έκρηξη -πιθανότατα σε παγιδευμένο αυτοκίνητο- έξω από κτίριο δικαστηρίου στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οποίος ανέφερε ότι ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην είσοδο του περιφερειακού δικαστηρίου του Ισλαμαμπάντ, σε περιοχή που συνήθως είναι γεμάτη από πολίτες και δικηγόρους.
Explosion outside Islamabad court. 💥🔥 pic.twitter.com/8vT6gxvsda— THE UNKNOWN MAN (@Theunk13) November 11, 2025
«Ερευνούμε τι είδους έκρηξη ήταν. Δεν είναι ακόμη σαφές. Θα μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες όταν λάβουμε την έκθεση της ιατροδικαστικής ομάδας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες από το σημείο, όπου φαίνονται αιμόφυρτοι άνθρωποι πεσμένοι κοντά σε ένα αστυνομικό όχημα. Ωστόσο, το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αυθεντικότητα του υλικού.
Explosion reported outside the district court in Islamabad – media— Lisa Singh (@YakushinaLisa) November 11, 2025
Several people have been injured, deaths suspected
Efforts are being made to determine the nature of the explosion
Some accounts suspect False Flag Operation – what do you think? pic.twitter.com/hZMjz5qjpj