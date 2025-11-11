MENOY

Πακιστάν: Έκρηξη έξω από δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ με τουλάχιστον οκτώ τραυματίες – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν την Τρίτη μετά από έκρηξη -πιθανότατα σε παγιδευμένο αυτοκίνητο- έξω από κτίριο δικαστηρίου στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οποίος ανέφερε ότι ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην είσοδο του περιφερειακού δικαστηρίου του Ισλαμαμπάντ, σε περιοχή που συνήθως είναι γεμάτη από πολίτες και δικηγόρους.

«Ερευνούμε τι είδους έκρηξη ήταν. Δεν είναι ακόμη σαφές. Θα μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες όταν λάβουμε την έκθεση της ιατροδικαστικής ομάδας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες από το σημείο, όπου φαίνονται αιμόφυρτοι άνθρωποι πεσμένοι κοντά σε ένα αστυνομικό όχημα. Ωστόσο, το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αυθεντικότητα του υλικού.

