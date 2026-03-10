MENOY

Ουκρανία: Τραυματίες εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Χάρκοβο και Ντνίπρο

THESTIVAL TEAM

Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε χθες Δευτέρα μια πολυκατοικία στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους και προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιχόρ Τέρεχοφ. Μεταξύ των τραυματιών είναι κι ένα μικρό παιδί, διευκρίνισε.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι εισβολείς εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον του Χαρκόβου, που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Νοτιότερα, στην πόλη Ντνίπρο, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων, όπως ενημέρωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ. Ο Ολεξάντρ Χαντζά κοινοποίησε φωτογραφίες που δείχνουν καταστροφές σε κτίρια και ερείπια στους δρόμους.

Πόλεμος στην Ουκρανία

