Ουγγαρία: “Δεν φοβάμαι να χάσω τις εκλογές”, λέει ο Όρμπαν μετά από σχεδόν 20 χρόνια στην εξουσία

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, δηλώνει ότι δεν φοβάται να χάσει τις επόμενες εκλογές, που θα γίνουν την άνοιξη του 2026, μια ενδιαφέρουσα παραδοχή καθώς αντιμετωπίζει μια από τις πιο σοβαρές προκλήσεις στην εξουσία του στη Βουδαπέστη.

Σε συνέντευξή του στον Ματίας Ντόπφνερ, διευθύνοντα σύμβουλο του γερμανικού ομίλου μέσων ενημέρωσης Axel Springer, ο Όρμπαν δήλωσε ότι «έχει εμπειρία στην αντιπολίτευση» και δεν ανησυχεί για την πολιτική του επιβίωση.

«Πέρασα 16 χρόνια στην πολιτική ως ηγέτης της αντιπολίτευσης», είπε και πρόσθεσε «μην φοβάστε, ξέρω πώς να συνεχίσω».

Ο Όρμπαν έχει σχεδόν 20 χρόνια στην πρωθυπουργία της Ουγγαρίας, από τα οποία τα τελευταία 15 συνεχόμενα. «Δεν είμαι μόνο ο κάτοχος του ρεκόρ ως πρωθυπουργός, αλλά και ως ηγέτης της αντιπολίτευσης», δήλωσε ο ίδιος.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα Fidesz του Όρμπαν υστερεί έναντι του κόμματος της αντιπολίτευσης Tisza, με ηγέτη τον Πέτερ Μαγιάρ.

Το Tisza βρίσκεται ψηλά στις δημοσκοπήσεις με υποσχέσεις για την εξάλειψη της διαφθοράς και την αναζωογόνηση της ουγγρικής οικονομίας, αναφέρει το Politico.

Οι εκλογές έχουν προγραμματιστεί για την άνοιξη, πιθανότατα τον Απρίλιο.

Για τον Όρμπαν ο «κύριος αντίπαλός» στις εκλογές δεν είναι ο Μάγιαρ, αλλά οι Βρυξέλλες. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί κίνδυνο για εμάς. Μας εκβιάζουν, προσπαθούν να μας πνίξουν οικονομικά και χρηματοοικονομικά», είπε στη συνέντευξη.

«Οι Βρυξέλλες θα ήθελαν να αλλάξουν την κυβέρνηση στην Ουγγαρία. Θα ήθελαν μια κυβέρνηση εδώ στην Ουγγαρία, όπως έκαναν στην Πολωνία, που να ακολουθεί τις οδηγίες που προέρχονται από τις Βρυξέλλες σχετικά με τη μετανάστευση, την οικονομία, τον πόλεμο, εγώ όμως δεν είμαι τέτοιος τύπος», κατέληξε.

