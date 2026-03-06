MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανικό αεροπλανοφόρο που μετέφερε drones: “Το Ιράν μείωσε τις πυραυλικές επιθέσεις κατά 90%”, λέει το Πεντάγωνο

|
THESTIVAL TEAM

Μαίνεται για 6η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Πεντάγωνο να προχωρά σε συνέντευξη Τύπου διαβεβαιώνοντας πως το Ιράν έχει μειώσει κατά 90% τις επιθέσεις του με βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου του ΗΠΑ, το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής αποκάλυψε πως από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, το Ιράν έχει μειώσει και κατά 83% τις επιθέσεις με drones.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους μειώθηκαν κατά 90% σε σύγκριση με την πρώτη ημέρα και οι επιθέσεις drones κατά 83%», ανέφερε ο ανώτατος αξιωματικός, τονίζοντας πως πρέπει «να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε».

Την προηγουμένη, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, είχε κάνει λόγο για μειώσεις αντίστοιχα κατά 86% και 73%. Ανέφερε ότι οι δυνάμεις της Τεχεράνης εξαπέλυσαν «πάνω από 500 βαλλιστικούς πυραύλους και πάνω από 2.000 drones σε όλη την περιοχή» από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο.

Οι ΗΠΑ προχωρούν τώρα στην επόμενη φάση της επιχείρησης «Epic Fury» στοχεύοντας στις εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων του Ιράν.

Οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανικό αεροπλανοφόρο που μετέφερε drones

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από 30 πλοία» του Ιράν αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, διαβεβαίωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.

«Τα πλήγματά μας εναντίον του ιρανικού (πολεμικού) ναυτικού έχουν ενταθεί. Ίσως ακούσατε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει πριν από μερικά λεπτά ότι έχουμε βυθίσει ή καταστρέψει 24 πλοία. Αυτό ήταν αληθές εκείνη τη στιγμή. Έχουμε καταστρέψει πλέον πάνω από 30, και μέσα στις τελευταίες ώρες, πλήξαμε σκάφος που μετέφερε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, πλοίο μεγέθους σχεδόν αεροπλανοφόρου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Βρίσκεται στις φλόγες τη στιγμή που μιλάμε», πρόσθεσε ο ναύαρχος Κούπερ έχοντας στο πλευρό του τον Αμερικανό υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ στη Ντοράλ, στη Φλόριντα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Κεντρική Αμερικανική Διοίκηση φαίνεται η στιγμή του χτυπήματος.

Δεν αναφέρεται καμία πληροφορία για το που και το πότε χτυπήθηκε το αεροπλανοφόρο.

ΗΠΑ Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 23 ώρες πριν

Μαρουσάκης: Χωρισμένη στα δύο η χώρα – Πού θα έχουμε φθινόπωρο και πού άνοιξη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Οι τυχεροί αριθμοί στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δώρα ζωής σε συνανθρώπους μας από 50χρονο που νοσηλευόταν στο “Παπανικολάου”

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Σμαράγδα Καρύδη και Γιώργος Καπουτζίδης στην πτήση επαναπατρισμού των Ελλήνων από Σρι Λάνκα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31 λεπτά πριν

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Καστελλόριζο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Πλεύρης από Βρυξέλλες: Η Ευρώπη δεν είναι ελκυστικός χώρος για κάποιον που δεν δικαιούται άσυλο