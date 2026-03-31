Ο στρατός του Ισραήλ απειλεί ξανά το Ιράν: “Έχουμε τα μέσα για να συνεχίσουμε τις επιθέσεις για εβδομάδες”

THESTIVAL TEAM

Το μήνυμα πως οι IDF έχουν όλα τα μέσα για να συνεχίσουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν για εβδομάδες, έστειλε σήμερα (31/03) εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, μετά τις δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο αντισυνταγματάρχης του ισραηλινού στρατού, Ναντάβ Σοσάνι, δήλωσε πως το Ισραήλ είναι έτοιμο και καλά προετοιμασμένο για εβδομάδες συγκρούσεων με το Ιράν, αλλά η απόφαση εξαρτάται καθαρά από τους πολιτικούς ηγέτες.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να επιχειρούμε για εβδομάδες ακόμα. Έχουμε τους στόχους γι’ αυτό, τα πυρομαχικά γι’ αυτό, το ανθρώπινο δυναμικό γι’ αυτό, και εναπόκειται στην ηγεσία να αποφασίσει», δήλωσε.

Νωρίτερα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε πως το Ισραήλ έχει ήδη «διανύσει τα μισά του δρόμου» στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ ισχυρίστηκε πως το ιρανικό καθεστώς θα πέσει εκ των έσω.

Δήλωσε μάλιστα πως ήδη το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν εξουδετερώσει χιλιάδες από τους Φρουρούς της Επανάστασης, ενώ ο ισραηλινός στρατός είναι ένα «βήμα» πριν καταστρέψει ολοκληρωτικά την ιρανική βιομηχανία όπλων.

