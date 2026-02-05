MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ο Στάρμερ απολογήθηκε που διόρισε πρέσβη στις ΗΠΑ έναν στενό φίλο του Τζέφρι Επστάιν: Ζητώ συγνώμη από τα θύματα

Φωτογραφία: ΓΤ Πρωθυπουργού
|
THESTIVAL TEAM

Μετά την αποκάλυψη ότι ο πρώην πρεσβευτής στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, που είχε διοριστεί από τον Κιρ Στάρμερ, συνδέεται με το σκάνδαλο της υπόθεσης Τζέφρι Επστάιν, οι πολιτικές διαμάχες και αντιπαραθέσεις στη Βρετανία βρίσκονται στο “κόκκινο”,

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα πως δεν ήξερε πόσο στενή ήταν η σχέση του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Επστάιν, όταν τον διόρισε στη θέση αυτή τον Δεκέμβριο του 2024.

Μάλιστα, ο Βρετανός πρωθυπουργός ζήτησε σήμερα συγγνώμη από τα θύματα του Τζέφρι Επστάιν και είπε πως δεν γνώρισε ότι ήταν στενός φίλος του σεξουαλικού εγκληματία που έχει πεθάνει.

Ο ίδιος τόνισε δήλωσε ακόμα πως πρέπει επίσης να τηρήσει το αίτημα της αστυνομίας να μην δημοσιοποιήσει τίποτα που θα μπορούσε να προκαταλάβει την έρευνα.

«Ήταν δημόσια γνωστό για κάποιο καιρό πως ο Μάντελσον ήξερε τον Επστάιν, αλλά κανείς μας δεν ήξερε το βάθος και το σκοτάδι αυτής της σχέσης», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους.

«Θέλω να πω αυτό (στα θύματα): λυπάμαι. Λυπάμαι για αυτό που έγινε σε εσάς, λυπάμαι που τόσοι πολλοί άνθρωποι με εξουσία σας απογοήτευσαν, λυπάμαι που πίστεψα τα ψέματα του Μάντελσον και τον διόρισα», πρόσθεσε.

Κιρ Στάρμερ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

