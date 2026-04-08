MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Πιτ Χέγκσεθ μαλώνει δημοσιογράφο του NBC σε ενημέρωση στο Πεντάγωνο: “Γιατί είστε τόσο αγενής;”

|
THESTIVAL TEAM

Έξαλλος έγινε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, με τη δημοσιογράφο του NBC News Courtney Kube την Τετάρτη (08/04), όταν εκείνη προσπάθησε να του απευθύνει ερώτηση την ώρα που είχε ήδη δώσει τον λόγο σε άλλον ρεπόρτερ.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Πεντάγωνο, όπου ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ απαντούσε σε ερωτήσεις σχετικά με την εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν, έδωσε τον λόγο στη δημοσιογράφο του Daily Caller, Reagan Reese.

Ωστόσο, η ανταποκρίτρια του NBC News, Courtney Kube, διέκοψε φωνάζοντας τη δική της ερώτηση σχετικά με εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν.

Ο Χέγκσεθ αντέδρασε έντονα, λέγοντας: «Συγγνώμη, γιατί είστε τόσο αγενής; Περιμένετε. Εγώ δίνω τον λόγο».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πολύ αγενές».

