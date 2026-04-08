Ο Πιτ Χέγκσεθ μαλώνει δημοσιογράφο του NBC σε ενημέρωση στο Πεντάγωνο: “Γιατί είστε τόσο αγενής;”
Έξαλλος έγινε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, με τη δημοσιογράφο του NBC News Courtney Kube την Τετάρτη (08/04), όταν εκείνη προσπάθησε να του απευθύνει ερώτηση την ώρα που είχε ήδη δώσει τον λόγο σε άλλον ρεπόρτερ.
Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Πεντάγωνο, όπου ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ απαντούσε σε ερωτήσεις σχετικά με την εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν, έδωσε τον λόγο στη δημοσιογράφο του Daily Caller, Reagan Reese.
Ωστόσο, η ανταποκρίτρια του NBC News, Courtney Kube, διέκοψε φωνάζοντας τη δική της ερώτηση σχετικά με εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν.
Ο Χέγκσεθ αντέδρασε έντονα, λέγοντας: «Συγγνώμη, γιατί είστε τόσο αγενής; Περιμένετε. Εγώ δίνω τον λόγο».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πολύ αγενές».
JUST NOW: Secretary of War Pete Hegseth shuts down a reporter shouting at him during a Pentagon briefing:— Fox News (@FoxNews) April 8, 2026
"Excuse me. Why are you so rude? Just wait. I'm calling on people." pic.twitter.com/DNIIy4Wkyr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Λευκός Οίκος: Το πρωί του Μ. Σαββάτου οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν
- Μητσοτάκης στο CNN: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο – Εκεχειρία που να καλύπτει όλη την περιοχή
- Ισπανία: Νέες αποκαλύψεις για την σιδηροδρομική τραγωδία – Η σιδηροτροχιά είχε σπάσει την προηγούμενη ημέρα του δυστυχήματος