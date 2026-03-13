Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πως οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν “πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα”

Οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από το δίκτυο Fox News.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, επίσης, πως το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα μπορούσε να συνοδεύει πετρελαιοφόρα στο Στενό του Χορμούζ μετά τις απειλές Ιρανών αξιωματούχων να αποκλείσουν την περιοχή.

«Θα το κάνουμε εάν πρέπει. Όμως, ξέρετε, ελπίζουμε πως τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ καλά».