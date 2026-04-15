Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν είναι πολύ κοντά στο τέλος του

Αισιόδοξος πως ο πόλεμος στο Ιράν οδεύει προς το τέλος του εξέφρασε εμφανίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η Ουάσινγκτον συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με στόχο μια συνολική συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξης που πρόκειται να μεταδοθεί την Τετάρτη (15.04.2026) στην εκπομπή «Mornings with Maria» του Fox News με τη Μαρία Μπαρτιρόμο δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται «πολύ κοντά στο τέλος του».

Ειδικότερα, ερωτηθείς αν ο πόλεμος έχει τελειώσει, ο Τραμπ απάντησε ότι θεωρεί πως βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του. «Πιστεύω ότι είναι κοντά στο τέλος, ναι. Το θεωρώ πολύ κοντά στο να τελειώσει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η παρέμβασή του απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. «Πιστεύω ότι έπρεπε να παρέμβω, γιατί αν δεν το έκανα, αυτή τη στιγμή το Ιράν θα διέθετε πυρηνικά όπλα. Και αν είχαν πυρηνικά όπλα, θα αποκαλούσατε τους πάντες εκεί “κύριε”, και δεν θα θέλατε να το κάνετε αυτό».

